 L'Impact s'incline à Atlanta et s'éloigne des séries 

Face à une autre formation bien rodée, l'Impact n'a pas été en mesure de causer une deuxième surprise en cinq jours et la formation montréalaise a encaissé un revers de 2-0 face à l'Atlanta United.

L'Impact avait mis fin à une série de quatre défaites en battant la meilleure formation de la MLS, le Toronto FC, 5-3 mercredi. Dimanche, l'Impact s'est buté à une équipe qui avait un dossier de 6-1-4 à ses 11 dernières sorties.

«Nous avons bien joué durant certains moments. Nous avons eu nos chances de niveler la marque et nous n'en avons pas profité, a affirmé le gardien Evan Bush, qui a terminé le match avec cinq arrêts. Une équipe comme ça vous le fera payer. Ils forment une très bonne équipe, probablement l'une des deux meilleures de la ligue. Nous devons maintenant rebondir et nous préparer pour le prochain match.»

Héctor Villalba et Jeff Larentowicz ont touché la cible pour l'Atlanta United (14-8-7).

L'Impact (11-13-6) a gaspillé une occasion de rejoindre les Red Bulls de New York (12-11-6) au sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association Est. La troupe de Mauro Biello demeure plutôt à trois points des Red Bulls, qui ont aussi un match de plus à jouer d'ici la fin de la campagne.

«Ils ont mis la pression au début du match et ils sont parvenus à marquer en première mi-temps, a dit Biello. Nous nous sommes créé des chances pour égaliser, mais nous n'avons pas saisi ces occasions pour obtenir un résultat sur la route. Ce sont ces détails qui font la différence.»

Le Bleu-blanc-noir sera de retour en action mercredi, quand il accueillera le New York City FC au Stade Saputo.

Dans une classe à part

Le United a dicté le jeu dès les premiers instants de la rencontre, alors que Villalba a forcé le gardien Evan Bush à plonger vers sa gauche pour faire un arrêt dès la première minute de jeu.

Bush a dû aussi être alerte à la 11e minute, quand un centre de Villalba a dévié sur le défenseur Victor Cabrera.

Le United a subi un dur coup à la 17e minute quand son joueur étoile Miguel Almiron a dû quitter la rencontre en raison d'une blessure.

Le départ d'Almiron n'a pas ralenti les ardeurs des locaux et l'Impact a joué de chance à la 26e minute, quand l'arbitre Ismail Elfath a fermé les yeux sur une faute dans la surface de réparation montréalaise alors que le ballon a dévié sur le bras de Cabrera.

Le United n'a pas semblé dérangé par la tournure des événements et il a finalement ouvert la marque à la 28e minute. Carlos Carmona a aidé Villalba à voler le ballon à Samuel Piette. Villalba a ensuite décoché une frappe parfaite à partir du haut de la surface de réparation jusque dans le coin supérieur à la gauche de Bush.

Josef Martinez a bousillé une chance en or de creuser l'écart à la 35e minute, mais il a complètement raté une frappe à la volée alors qu'il avait été oublié au deuxième poteau par la défensive montréalaise.

L'Impact a donné signe de vie par la suite avant la pause, mais Anthony Jackson-Hamel et Ignacio Piatti ont manqué de lucidité.

Le jeu s'est animé au retour de la mi-temps, alors que l'Impact a échangé les occasions avec son rival.

Jackson-Hamel a trop attendu avant de tirer alors qu'il s'était faufilé entre deux défenseurs à la 50e minute, puis Chris McCann a tout juste raté la cible à la gauche de Bush une minute plus tard.

Bush a gardé l'Impact dans le match en frustrant Martinez à la 61e minute, puis Villalba de manière particulièrement spectaculaire à la 62e minute.

Quelques instants après avoir fait son entrée dans le match, Michael Salazar s'est buté au gardien Brad Guzan à la 72e minute. Larentowicz a finalement porté le coup de grâce à la 73e minute, en déviant avec son torse un centre de Julian Gressel.