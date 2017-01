Michael Bradley «attristé et embarrassé» par Trump

Le capitaine de l'équipe des États-Unis de soccer et du Toronto FC Michael Bradley a critiqué avec virulence les restrictions à l'immigration imposées par le président américain Donald Trump.

« Je suis attristé et embarrassé », a indiqué Bradley sur son compte Instagram.

« Quand Trump a été élu, j'espérais qu'il serait un président différent du candidat qu'il a été, que sa rhétorique xénophobe, misogyne et narcissique serait remplacée par une approche plus humble et mesurée pour diriger notre pays », a-t-il poursuivi.

« Je me suis trompé et les restrictions frappant les musulmans montrent une nouvelle fois qu'il s'agit d'une personne qui n'est pas en phase avec notre pays et qui ne fait pas ce qu'il faut pour le faire avancer », a regretté Bradley qui sera à la tête de l'équipe des États-Unis dimanche face à la Serbie en match amical.