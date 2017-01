 L'arrière canadienne Kadeisha Buchanan rejoint l'Olympique Lyonnais 

Âgée de 21 ans et originaire de Brampton, en Ontario, Buchanan a assisté au match masculin de l'Olympique dimanche face à Montpellier et l'équipe a ensuite souhaité la bienvenue à l'arrière canadienne au sein de son équipe féminine via son compte Twitter.

«Bienvenue à la nouvelle recrue de l'OL féminin, Kadeisha Buchanan!», a déclaré l'équipe.