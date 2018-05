Le Québec qui gagne: Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon

Deux coachs qui visent l'or

Non, Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon n'ont pas décidé d'effectuer un retour après leur retraite en 2007. Si les doubles vice-champions mondiaux se retrouvent dans notre section olympique, c'est à titre d'entraîneurs. Ouverte à partir de rien en 2010, leur école internationale de danse sur glace, sise dans le quartier Saint-Henri à Montréal, accueille une quinzaine de duos, dont les deux principaux prétendants à la médaille d'or à PyeongChang, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir et les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue visent aussi une médaille. «Notre but, en tant qu'équipe, c'est de mettre trois couples sur le podium, annonce Dubreuil. Si on vise en bas de ça, on ne fait pas notre job!»

Danse contemporaine

Dubreuil et Lauzon ne cachent pas leur volonté de moderniser leur discipline. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont embauché un chorégraphe et un professeur de danse hip-hop, Samuel Chouinard, qui a carrément appris à patiner pour accompagner ses élèves sur la glace. «On dirait parfois que le comité de danse [de la Fédération internationale] essaie de garder la discipline dans des trucs vieillots, ce qui est un peu à l'opposé de ce qu'on veut et qu'on aime faire, affirme Dubreuil. En tant que coach et chorégraphe, c'est un peu ma mission d'offrir des choses sur des musiques qui peuvent plaire à des jeunes et moins jeunes. Proposer de la danse contemporaine sur des lames. Brasser les affaires un peu.»