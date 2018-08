Fiasco annoncé à Ottawa

Les discussions entre les Sénateurs d'Ottawa et les équipes désireuses d'obtenir les services d'Erik Karlsson auraient donc repris, clament plusieurs observateurs branchés du milieu.

Des clubs de l'Association de l'ouest, dont les Canucks de Vancouver, seraient associés au dossier, mais le DG des Canucks, Jim Benning, a nié l'information sur Sportsnet ce matin. Du moins n'entend-il pas échanger l'un de ses trois meilleurs jeunes joueurs, Brock Boeser, Elias Pettersson ou Quinn Hughes pour Karlsson.

Le camp d'entraînement de l'équipe risque de s'ouvrir dans le tumulte. Le capitaine Karlsson sera échangé ou risquera de l'être incessamment.

Le meilleur compteur du club l'an dernier, Mark Stone, a vu sa dispute contractuelle réglée devant un arbitre, et il a obtenu 7,3 millions pour un an. Il aura droit à l'autonomie complète le 1er juillet 2019.

Le premier centre de l'équipe, Matt Duchene, aura lui aussi droit à l'autonomie complète à la même date. Duchene a coûté Kyle Turris, l'espoir Shane Bowers, un choix de première ronde en 2019 et un choix de troisième ronde en 2018.

Le choix de première ronde aurait pu être offert à l'Avalanche dès 2018, mais les Sénateurs avaient le loisir de céder celui de 2019 s'ils le voulaient. Ils ont repêché Brady Tkachuk au quatrième rang en juin.

S'ils terminent dans la cave, comme plusieurs le prédisent, l'Avalanche sera bien positionné en prévision de la loterie de 2019. Avec comme prix ultime Jack Hughes, l'un des meilleurs centres de sa génération. Ils ont aussi obtenu le défenseur Samuel Girard et un choix de deuxième ronde en 2018 des Predators de Nashville.

Deux fois récipiendaire du trophée Norris, remis au défenseur par excellence de la LNH, Erik Karlsson a évidemment une plus grande valeur que Matt Duchene.

Si le DG des Sénateurs, Pierre Dorion, parvient à obtenir au moins autant, sinon plus pour Karlsson que ce que l'Avalanche a reçu pour Duchene, il sauvera un peu la face. Mais les chances d'y parvenir sont minces.

Déjà, il a cédé son meilleur buteur, Mike Hoffman, à rabais, en raison d'une querelle interne. Ils se sont retrouvés avec Mikkel Boedker, un attaquant sous-productif de bientôt 29 ans et un défenseur de la Ligue américaine.

Après avoir obtenu Hoffman, les Sharks de San Jose l'ont échangé sur le champ aux Panthers de la Floride pour des choix de deuxième ronde, quatrième et cinquième rondes. De quoi faire rager les Sénateurs!

Un an et demi plus tôt, les Sénateurs ont gaspillé un de leurs bons espoirs, Jonathan Dahlen, pour acquérir Alex Burrows, alors âgé de 35 ans. Burrows est désormais entraîneur adjoint pour le Rocket de Laval. Dahlen, 20 ans, se présentera au camp des Canucks après une saison de 44 points en autant de rencontres à Timra, en Suède.

Le pauvre entraîneur Guy Boucher, rabroué ce printemps, se trouve au coeur de ce fiasco. On se demande bien comment il pourra relancer cette équipe à la dérive.

Il y a bien quelques espoirs, parmi lesquels Thomas Chabot, Logan Brown, Tkachuk, Drake Batherson et quelques autres, mais il en faudra beaucoup plus.

Ce club était pourtant à un but de la finale de la Coupe Stanley au printemps 2017. Quelle «débarque» spectaculaire.

Quand on se compare, on se console, pourraient dire les fans du Canadien de Montréal.