La LNH express

(La Presse) - Le Canadien a annoncé mardi que sept joueurs ont été retranchés de son camp des recrues, soit William Bitten, Josh Brook, Cale Fleury, Michael Pezzetta, Scott Walford, Jarret Tyszka et Alexandre Alain, qui avait obtenu un essai avec le club. Ce qu'il y a de particulier à la suite de cette décision, c'est qu'il ne reste donc plus aucun joueur issu du repêchage de 2017 au camp des recrues. De la cuvée 2016, il ne reste plus qu'un seul survivant pour le moment, le défenseur Victor Mete.

(La Presse) - Martin Reway, qui n'a pas joué la saison dernière en raison d'une dangereuse infection au coeur, reconnaît qu'il a un peu de mal à suivre le rythme depuis le début du camp des recrues. Le choix de quatrième tour du Canadien au repêchage de 2013 reconnaît que la marche est un peu haute. « Le rythme du jeu est très rapide ici, a-t-il admis après l'entraînement de mardi à Brossard. Je suis en train de prendre du mieux au chapitre de mon cardio. Je me sens bien sur la glace, mais le rythme des entraînements et le rythme des matchs, c'est quelque chose de bien différent. Je dois m'assurer de continuer mon travail en espérant que je retrouve sous peu ma forme des beaux jours. »

(Presse Canadienne) - Le défenseur étoile des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a reçu le feu vert des médecins pour encaisser des mises en échec, à l'aube de l'ouverture du camp d'entraînement vendredi. Letang, qui a subi une intervention chirurgicale au cou le 13 avril afin de réparer une hernie discale, a déclaré qu'il se sentait bien mardi, mais qu'il continuait à prendre sa rééducation un jour à la fois. Il espère pouvoir être en uniforme lorsque les doubles champions en titre de la Coupe Stanley entameront leur saison régulière contre les Blues de St. Louis le 4 octobre. « La santé est bonne, a-t-il confié. Je me suis entraîné tout l'été. J'étais limité au départ, mais j'ai reçu le fer vert pour recommencer à courir et patiner autour du 5 juillet. Un été assez chargé... Je vais prendre une journée à la fois. J'ai reçu le feu vert pour encaisser des mises en échec et patiner avec l'équipe. Nous verrons comment ça ira lors des premiers jours. »

