Johnny Gaudreau en uniforme contre le Canadien

L'entraîneur-chef des Flames, Glen Gulutzan, a confirmé la présence de son spectaculaire attaquant, qui compte 29 points en 40 matchs cette saison.

«Johnny est prêt et nous aussi, nous le serons, a indiqué Gulutzan, en fin d'après-midi. Je n'ai pas aimé le jeu, mais la ligue ne l'a pas vu ainsi et c'est correct. On passe à autre chose.»

Chad Johnson défendra le filet des visiteurs. Ce sera sa 30e sortie de la saison. Le vétéran de 30 ans présente une fiche de 16-11-1, avec une efficacité de ,917.

Un seul autre changement à la formation des Flames : l'attaquant Michael Ferland retrouvera sa place dans la formation, après avoir été laissé de côté hier à Toronto. Il prendra la place de Freddie Hamilton.

Chez le Canadien, le seul changement était déjà connu : Daniel Carr prendra la place d'Alex Galchenyuk. Carr revient dans la formation après avoir été laissé de côté lors des cinq dernières rencontres.