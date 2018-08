Les Jets offrent un contrat à leur espoir Kristian Vesalainen

Vesalainen, qui a été sélectionné au 24e rang par les Jets lors de la première ronde du repêchage de 2017, empochera 925 000 dollars US par saison, mais il pourrait ajouter annuellement 567 000 dollars à cette somme en bonis de performance.

Âgé de 19 ans, Vesalainen a joué en Finlande lors de la dernière saison, avec le HPK de Hämeenlinna et le Kärpät d'Oulu. Il a disputé 49 parties, amassant 22 buts et 43 points. L'attaquant a ajouté huit points, dont quatre buts, en séries pour aider le Kärpät à remporter le Championnat de Finlande.

Dans la période des Fêtes, Vesalainen a également pris part au Championnat mondial de hockey junior, au cours duquel il a récolté deux buts et six points en cinq matchs. La Finlande a dû se contenter du sixième rang.

Mesurant six pieds trois pouces et pesant 207 livres, Vesalainen avait grimpé dans les échelons en vue du repêchage à la suite de son passage au Championnat mondial des moins de 18 ans, en 2017. En sept parties, il avait inscrit six buts et 13 points, deux sommets à ce tournoi, et il avait été nommé le joueur le plus utile. La Finlande s'était inclinée en finale contre les États-Unis.