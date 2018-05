 Les Jets reviennent de l'arrière et remportent le 3e match 

Blake Wheeler a marqué en avantage numérique avec 4:59 à jouer en troisième période pour donner les devants 5-4 aux Jets de Winnipeg qui n'ont plus regardé derrière pour s'envoler avec une victoire de 7-4, mardi soir.

Les Jets prennent ainsi les commandes de la série 2-1, en deuxième ronde des éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Après avoir tiré de l'arrière 3-0 en première période, les Jets ont répliqué avec quatre buts au deuxième tiers.

En l'espace de trois minutes, le vent a complètement tourné. Paul Stastny a ouvert les valves à 2:38 en faisant dévier accidentellement un tir de Jacob Trouba avec son patin. Puis, Dustin Byfuglien a frappé avec son deuxième but des séries à 5:11. À peine 18 secondes plus tard, alors qu'on jouait à quatre contre quatre, Jacob Trouba a accepté une superbe passe de Wheeler pour faire exploser de joie la Place Bell MTS de Winnipeg.

Dans la victoire, Dustin Byfuglien a inscrit deux buts et récolté une passe, alors que Paul Stastny a ajouté un but et obtenu deux mentions d'aide.

Alors que le pointage était égal 4 à 4, le capitaine des Jets Blake Wheeler a profité d'un rebond après un tir d'un angle restreint de Mark Scheifele pour marquer son deuxième filet des séries éliminatoires.

Blake Wheeler a ajouté une passe et un deuxième but dans un filet désert pour terminer sa soirée de travail avec trois points. Brandon Tanev a lui aussi profité de l'absence du gardien adverse pour inscrire le septième but des Jets.

Jacob Trouba a récolté deux points pour les vainqueurs grâce à un but et une passe, alors que le gardien de but Connor Hellebuyck a stoppé 26 tirs.

Du côté des Predators de Nashville, Filip Forsberg et P.K. Subban ont récolté un but et une passe chacun. Mike Fisher et Auston Watson ont complété le pointage.

Mattias Ekholm et Ryan Johansen ont tous les deux obtenu deux passes, alors que Pekka Rinne a bloqué 38 rondelles.

Le quatrième match de la série demi-finale de l'Association Ouest aura lieu jeudi à Winnipeg.