Canadien: de l'intérêt pour Slava Voynov?

C'est du moins ce qu'a rapporté le journal russe Sport-Express, qui laisse entendre que le club montréalais a un oeil sur le défenseur russe, qui n'a pas joué dans la LNH depuis 2014.

La direction du Canadien, par l'entremise d'un porte-parole de l'équipe, a fait savoir hier qu'elle n'allait faire aucun commentaire à ce sujet.

En plus du Canadien, les Rangers de New York, les Panthers de la Floride, les Jets de Winnipeg et les Islanders de New York auraient manifesté leur intérêt pour ce joueur de 28 ans, toujours selon Sport-Express.

«Il y a plusieurs équipes qui se sont manifestées, a expliqué Rolland Hedges, agent de Voynov, en entrevue téléphonique avec La Presse. Mais avant même d'en arriver là et d'avoir des discussions, il y a des étapes à franchir.»

Violence conjugale

Les étapes en question ont un lien direct avec des événements survenus en 2014, quand Voynov, alors un membre des Kings de Los Angeles, avait été accusé de violence conjugale par sa femme. Il avait plaidé coupable à une accusation réduite de délit mineur et avait par la suite écopé d'une peine de 90 jours de prison.

Voynov avait ensuite été suspendu par la LNH et avait choisi d'aller poursuivre sa carrière en KHL, avec le club de Saint-Pétersbourg.

Le contrat de Slava Voynov avec le SKA Saint-Pétersbourg vient à échéance le 30 avril.

Il espère maintenant avoir une autre chance dans la LNH, mais avant d'y arriver, il devra obtenir l'autorisation de la Ligue et du commissaire Gary Bettman. Pour ajouter aux embûches, les Kings détiennent encore ses droits ; si une équipe voulait engager le joueur russe, elle devrait transiger avec les Kings pour l'obtenir.

«Mais la Ligue doit commencer par le réadmettre dans ses rangs, et ensuite, les Kings devront décider de ce qu'ils veulent faire si jamais on arrive à ce scénario, a ajouté M. Hedges. Il y a plusieurs équipes qui appellent pour tenter d'en savoir plus. Je peux vous dire que ce qui est certain, c'est que Slava veut revenir jouer dans la LNH éventuellement.»

Voynov avait été un choix de deuxième tour au repêchage de 2008 par les Kings. En 190 matchs dans la LNH, il a réussi 18 buts et 63 mentions d'aide, pour un total de 81 points.

> Mathias Brunet: Slava Voynov: non merci