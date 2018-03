L'heure des décisions approche pour Jake Evans

C'est, par exemple, ce que Jimmy Vesey a fait en 2016. Après ses quatre ans à Harvard, l'attaquant a dit non aux Predators de Nashville et a profité de son autonomie pour se joindre aux Rangers de New York.

Fort d'une jolie carrière universitaire, l'espoir du Canadien Jake Evans pourrait aussi explorer cette option. Mais si on se fie à ses propos, l'attaquant des Fighting Irish de Notre Dame semble pencher pour la loyauté à l'égard du CH.

«Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, mais j'ai vraiment une bonne relation avec l'organisation du Canadien, a indiqué Evans, en entrevue téléphonique avec La Presse. C'est l'équipe qui a parié en me repêchant, qui m'a donné ma chance. Je ne peux pas garantir que ça se matérialisera en un contrat, mais la relation est très bonne.»

Quand Evans parle d'une équipe qui lui a donné sa chance, il n'exagère pas. Evans suivait le repêchage de 2014 depuis la maison, sachant que ses chances d'être choisi étaient minces. Quand le septième et dernier tour s'est mis en branle, il est sorti marcher pour se changer les idées, ayant perdu tout espoir. Au 207e rang, le Canadien le réclamait. Trois choix plus tard, la séance était terminée...

Depuis ce temps, Evans a progressé d'année en année, et occupe actuellement le 1er rang de son équipe avec 40 points (11 buts, 29 passes) en 36 matchs. Au fil des années, le Tricolore a cultivé la relation avec le jeune homme de 21 ans, notamment par l'entremise de Rob Ramage, directeur du développement des joueurs.

«Je parle beaucoup à Rob. Il est souvent venu me voir jouer, et je l'ai vu la fin de semaine dernière, explique-t-il. On parle surtout de hockey, de ce qu'il voit dans mon jeu. Il me rappelle constamment de commencer à jouer comme un professionnel, afin de m'aider dans la transition qui s'en vient.

«Je ne peux pas trop penser à ce qui vient après. J'espère que tout tombera en place. Mais la relation avec l'organisation est très bonne.»

En audition dès cette saison?

Evans doit toutefois attendre la fin de sa carrière universitaire avant de signer un contrat professionnel.

Il amorce ce soir la dernière étape de son parcours collégial, puisque les Fighting Irish sont qualifiés pour le Championnat national de la NCAA. Le tournoi est à élimination directe (une équipe est éliminée après une défaite).

Notre Dame affronte Michigan Tech cet après-midi, à 15h, en huitième de finale. S'ils l'emportent, les Fighting Irish se frotteront ensuite au vainqueur du duel Clarkson-Providence, dès demain. Le gagnant de ce match sera qualifié pour le prestigieux Frozen Four, qui regroupera les quatre demi-finalistes. La finale aura lieu le 7 avril, date qui coïncide avec la fin de la saison du Canadien.

«Ce serait très spécial de gagner le tournoi, a admis Evans. Le programme n'a jamais gagné de championnat national, ce serait particulier d'écrire cette page d'histoire. J'aimerais finir ma carrière ici de façon mémorable.»

Par contre, si Notre Dame perd aujourd'hui ou demain, Evans aura alors l'option de s'entendre avec le Canadien dans les prochains jours et d'amorcer aussitôt sa carrière professionnelle. Il aura cependant jusqu'au 15 août pour le faire. Sans entente à cette date, il deviendra joueur autonome.