Hockey féminin: Élizabeth Giguère fait sensation

Élizabeth Giguère a marqué un but d'anthologie en prolongation qui a permis aux Golden Knights de l'Université Clarkson de remporter le championnat universitaire américain pour la deuxième année de suite, dimanche soir à Minneapolis. Deux jours plus tard, la recrue québécoise n'était pas encore descendue de son nuage.

La réaction

En conférence de presse après le match, Giguère a raconté qu'elle ne se souvenait plus du tout de sa manoeuvre devant la gardienne, invoquant un «black-out». «Geez! J'aimerais pouvoir faire des jeux comme ça quand je fais un black-out!» a plaisanté son entraîneur Matt Desrosiers, assis à la même table. «Même quand je le revois, je me dis: voyons, je ne me souviens pas que j'ai fait ça», a relaté la joueuse, hier, de sa ville natale de Québec, où elle passe sa semaine de relâche. «Mais je me souviens exactement quand j'ai vu la défenseure partir pour aller vers le centre. Je me suis dit : "C'est sûr qu'il faut que je mette de la pression." [...] Après, ça s'est passé tellement vite. Quand j'ai vu la puck dans le net, je ne me souvenais de rien. C'était juste: "Wow, c'est fini, on a gagné!"»

La propagation

Le but de Giguère, seule Québécoise au Frozen Four, a rapidement fait le tour de la planète hockey, dimanche soir. En moins de 48 heures, la séquence a été visionnée plus de 200 000 fois sur le site de la NCAA. L'attaquante de Québec a reçu les félicitations d'un peu tout le monde, dont la quadruple championne olympique Caroline Ouellette, qui a vanté «les mains bien meilleures» que les siennes de la jeune joueuse. Son idole Marie-Philip Poulin, avec qui elle a déjà partagé une chambre lors d'un camp de l'équipe canadienne, lui a aussi envoyé un message sur Facebook. «Je ne m'attendais tellement pas à ça, a dit Giguère. Ce sont des gros noms, des personnes que je suis tout le temps. Ce sont mes idoles. Marie-Philip Poulin, c'est la meilleure joueuse au monde. Juste le fait qu'elle m'écrive m'a vraiment touchée. Pour vrai, je ne m'attendais pas que ça ait un si gros impact.»

Mme prolongation

Giguère n'en était pas à ses premiers exploits en prolongation pour Clarkson, petite université de 3000 étudiants sise à Potsdam, dans le nord de l'État de New York. En demi-finale du Frozen Four, contre Ohio State, l'étudiante en business a servi une passe soulevée parfaite à sa partenaire de trio ontarienne Loren Gabel, qui a marqué le seul but du match par un tir sur réception. Sur les réseaux sociaux, elle a remercié son cousin Guillaume Asselin, un ancien des Saguenéens de Chicoutimi qui joue maintenant en Slovaquie, de lui avoir enseigné cet art. Une semaine plus tôt, en quart de finale, Giguère a inscrit un autre superbe but du revers en prolongation pour permettre à Clarkson de vaincre Mercyhurst, 2-1.