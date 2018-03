 Nathan MacKinnon et l'Avalanche éliminent les Blackhawks 

MacKinnon a obtenu au moins un point dans un 13e match de suite, ce qui égale son sommet personnel dans le circuit Bettman. Pendant cette séquence, il a récolté 13 buts et 26 points.

Alexander Kerfoot a trouvé le fond du filet deux fois alors que Mikko Rantanen et Tyson Barrie ont tous les deux amassé un but et une mention d'assistance. Erik Johnson a ajouté un but dans une cage déserte. Semyon Varlamov a stoppé 44 rondelles pour l'Avalanche, qui a gagné pour une cinquième fois au cours de ses six derniers matchs et qui a porté à 8-1-3 sa fiche lors des 12 derniers.

L'Avalanche a brisé l'égalité avec les Ducks d'Anaheim pour le premier rang des équipes repêchées de l'Association Ouest et elle s'est approchée à deux points du Wild du Minnesota, au troisième échelon de la section Centrale.

Brent Seabrook a été le seul à noircir la feuille de pointage pour les Blackhawks, qui ont perdu six de leurs sept dernières sorties. Anton Forsberg a repoussé 35 lancers dans la défaite.

Les Blackhawks, qui occupent la dernière place dans la section Centrale, ont été éliminés des séries pour une première fois en dix ans. Ils avaient participé aux éliminatoires lors des neuf dernières saisons, remportant trois coupes Stanley.