Les Capitals méritent un 6e gain de suite à domicile

John Carlson a brisé l'impasse à 15:01 au troisième vingt et les Capitals de Washington ont défait les Stars de Dallas 4-3, mardi.

Associated Press Washington

Alexander Ovechkin a enfilé un 44e but, profitant d'un avantage numérique. Avec 602 buts, il a dépassé Jari Kurri au 19e rang de l'histoire à ce chapitre.

T.J. Oshie et Matt Niskanen ont réussi les autres filets des Capitals, qui ont remporté leurs six derniers matches à domicile.

Braden Holtby a fait 24 arrêts, quatre de moins que Kari Lehtonen.

Tyler Seguin (son 39e but de la campagne), Alexander Radulov et Jamie Benn ont marqué pour les Stars, qui ont perdu leurs six dernières rencontres.