 Price s'entraîne avec ses coéquipiers, Shaw prend du mieux 

Quant à Andrew Shaw, il était bien sûr absent de l'entraînement après avoir été sonné lors d'un contact avec Greg Pateryn mardi. Pourtant, le Canadien ne parle toujours pas de commotion cérébrale dans son cas. Plutôt, l'entraîneur a affirmé que Shaw est chez lui à se reposer, qu'il va beaucoup mieux, et qu'il est évalué sur une base quotidienne par le personnel médical du Canadien.

«Il va mieux qu'on le croyait. On l'évalue sur une base quotidienne. Tu n'aimes pas voir ça, mais je suis un entraîneur et je dois respecter ce que l'équipe médicale me dit. Il n'a pas encore été diagnostiqué avec une commotion, croyez-le ou non. Il a eu les symptômes d'un joueur sonné, mais il va beaucoup mieux. Ceci dit, on va le traiter comme tel et s'assurer qu'il suive le protocole.»

Shaw a un lourd historique de commotions. À savoir maintenant s'il pourrait arriver un moment d'ici la fin de la saison où le Canadien décide de ne pas risquer un retour hâtif de ses joueurs blessés à la tête, voici la réponse de Julien.

«Peu importe le moment de l'année ou la situation de l'équipe, jamais on va prendre de chance avec un joueur qui a une commotion. Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore avec les commotions, mais jamais on va risquer la carrière ou la vie d'un joueur. La vie d'un joueur est plus importante que le métier.»