Des éloges de Claude Julien pour Alex Radulov

« Il aime jouer et il amène de l'énergie et de l'enthousiasme, a dit Claude Julien. Il a un bon bâton et il est capable d'enlever la rondelle aux autres. Il est intelligent, a une bonne vision, il fait de bons jeux. C'est un bon joueur. On l'a aimé et c'est malheureux que nous n'ayons pas pu le garder. »

Radulov a terminé la dernière saison sous les ordres de Claude Julien, avant de choisir de se joindre aux Stars de Dallas au cours de l'été. Il a signé un contrat de 5 ans et 31,25 millions. Il compte cette saison 25 buts et 35 aides en 69 matchs.

Sa présence à Montréal, et son excellente saison à Dallas, doivent être une source de motivation supplémentaire pour ses joueurs, selon l'entraîneur.

« Ce soir, je veux voir le caractère des joueurs. On revient d'un voyage de 12 jours, ce n'est jamais facile en revenant, mais on va demander aux joueurs de pousser. Devant nos partisans, une certaine fierté doit ressortir. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur populaire revient dans une ville. Mais ça aussi c'est une question de fierté. C'est un joueur qui aimerait venir et gagner, j'espère qu'on se sent de la même façon. »

Les progrès de Price

De son côté, Carey Price s'est entraîné en solitaire pour une troisième journée ce matin. Il sautera encore sur la glace demain. Il est toutefois encore trop tôt pour qu'il rejoigne ses coéquipiers.

« La progression va dans la bonne direction. S'il va bien, il va être de retour bientôt avec ses coéquipiers. On espère entendre ces mots dans les prochains jours, d'ici une semaine, mais on ne sait jamais avec une commotion. »

Price a raté les 10 derniers matchs en raison d'une commotion, résultat d'un tir reçu sur le masque. C'est Antti Niemi qui défendra le filet du Canadien ce soir.

Par ailleurs, Byron Froese fera son retour dans la formation au centre du quatrième trio. Daniel Carr sera laissé de côté. Enfin, rien de nouveau dans le cas de Phillip Danault. Il est toujours au repos forcé en raison de maux de tête.