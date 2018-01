 Après la retraite, retour au jeu pour Mike Fisher avec les Predators 

Mike Fisher assure qu'il n'a jamais pensé effectuer un retour au jeu et qu'il a toujours été agacé par les joueurs qui sortaient de leur retraite. Il peut maintenant ajouter son nom à cette liste.

Fisher et les Predators de Nashville ont annoncé mercredi que le vétéran joueur de centre disputera une 18e saison dans la Ligue nationale de hockey avec l'espoir de remporter la coupe Stanley, qui leur a échappé le printemps dernier.

«Je crois que cette équipe est bâtie pour gagner et que ses chances sont très bonnes. J'ai vécu les meilleurs moments de ma carrière l'an dernier, mais nous n'avons pas gagné. Je crois que c'est notre année, et c'est la raison pour laquelle je veux être présent et avoir du plaisir», a indiqué Fisher, qui s'est joint aux Predators dans une transaction avec les Sénateurs d'Ottawa lors de la saison 2010-2011.

Fisher a recommencé à patiner mercredi et il compte passer les prochaines semaines à retrouver sa condition physique afin de rejoindre l'équipe.

Fisher n'a pas encore signé de contrat, mais le directeur général David Poile a indiqué que l'équipe en viendra à une entente avec Fisher avant le 26 février, date limite des transactions dans la LNH.

Poile, qui considère qu'il s'agit de l'un des meilleurs gestes qu'il pouvait poser, est d'avis que Fisher a encore une mission à accomplir et que celui-ci est désireux d'aider les Predators à remporter deux matchs de plus que le printemps dernier. Lors de la finale, les Predators ont baissé pavillon en six parties contre les Penguins de Pittsburgh.

Le retour de l'ancien capitaine des Predators ne changera rien à la hiérarchie au sein de l'équipe, alors que le défenseur Roman Josi conservera le «C» sur son chandail.

«En réalité, tout ça a pour objectif d'être prêt pour le début des séries éliminatoires», a précisé Poile.

Après les rencontres de mardi, les Predators occupaient le deuxième échelon de la section Centrale avec 65 points, trois points derrière les Jets de Winnipeg. Les hommes de Peter Laviolette ont cependant trois matchs en banque et tentent de procurer à Nashville le premier titre de section de son histoire. Au classement général, les Predators détiennent le cinquième rang.

P.K. Subban s'est dit excité à l'idée de revoir Fisher avec l'équipe. L'ancien défenseur du Canadien de Montréal s'attend à ce que l'adaptation soit rapide.

«Il connaît notre système, il sait tout, a précisé Subban. C'est ce qui importe. Lorsque vous obtenez les services d'un joueur de l'extérieur, c'est difficile. Il y a une période d'ajustement. Il faut apprendre le système. Il a joué sous les ordres de «Lavi' (Peter Laviolette) pendant quelques années et il connaît notre système. Dans son cas, il s'agit de retrouver la forme physique.»

Les Predators voulaient ravoir Fisher l'été dernier. Toutefois, le joueur de centre de 37 ans a annoncé sa retraite le 3 août après une saison lors de laquelle il avait inscrit 18 buts et 42 points en 72 matchs.

Selon Laviolette, la porte du vestiaire des Predators est demeurée ouverte pour Fisher pour les entraînements et les matchs. En décembre, les Predators ont commencé à regarder différentes avenues, incluant un retour possible de Fisher au sommet de la liste.

Fisher, qui animait une émission sur la chasse l'automne dernier tout en se faisant construire une maison, a entamé des discussions avec les membres de sa famille sur la possibilité de sortir de sa retraite.

Selon Fisher, son épouse, la chanteuse country Carrie Underwood, lui demandait presque tous les jours ce qu'il allait faire.

«Elle voulait que je le fasse, a raconté Fisher au sujet d'un retour au jeu. Habituellement, elle a raison.»

Fisher, qui totalise 51 points en 134 matchs éliminatoires, a pris part à 20 des 22 parties de son équipe lors des séries du printemps dernier. En 1088 matchs dans la LNH, Fisher a récolté 585 points, dont 276 buts.

Il restera à déterminer son rôle précis avec les Predators. Ceux-ci ont fait signer un contrat à Nick Bonino pendant l'été et ajouté Kyle Turris dans une transaction avec les Sénateurs d'Ottawa. Si l'on ajoute la présence de Ryan Johansen à titre de pivot de la première unité offensive, Fisher semble destiné pour une place sur le quatrième trio.

«Je suis ici pour aider l'équipe, a affirmé Fisher. Je ne viens pas pour des raisons personnelles... Je crois que je peux contribuer, jouer et aider cette équipe, peu importe le rôle.»