Jordie Benn saute son tour

Le vétéran défenseur s'est retrouvé à être le défenseur en trop lors de l'entraînement du Canadien, ce qui signifie qu'il devra sauter son tour et laisser sa place à Joe Morrow lors du match de ce soir contre les Blues.

Claude Julien n'a pas lésiné au chapitre des explications.

«On s'attend à plus de la part de certains joueurs, et (Jordie Benn) fait partie de ceux qui ont eu le plus de difficultés dernièrement, a affirmé l'entraîneur du Canadien. On veut que la rondelle circule mieux que ça lors de nos sorties de zone; (Benn) n'est pas le seul à connaître des ennuis, mais à un moment donné, il faut que les joueurs deviennent imputables.»

Pour Benn, qui a fait du temps supplémentaire après les autres ce matin, il s'agit d'un premier retrait de la formation depuis le 17 octobre. Il va donc rater un deuxième match seulement depuis le début de la saison.

En ce qui concerne Morrow, ce sera une première participation avec l'équipe depuis le 7 janvier, lui qui avait été mis de côté lors des sept matchs précédents.

«Il patine bien et il peut faire circuler la rondelle, il peut nous aider, a résumé Claude Julien. On veut donner la chance aux joueurs qui méritent d'avoir une chance.»

Au moment où l'équipe se prépare à disputer son 50e match de la saison, il est de plus en plus évident que Julien commence à perdre un peu patience envers certains de ses joueurs, et qu'il demeure à la recherche de la bonne recette.

Ce climat s'ajoute à un certain climat de tension dans le vestiaire montréalais, puisque les spéculations ne veulent pas cesser à moins d'un mois de la date limite des échanges dans la LNH. Tomas Plekanec et Max Pacioretty sont les deux joueurs principaux qui continuent à alimenter la machine à rumeurs bien malgré eux.

Rappelons que Carey Price sera devant le filet des visiteurs ce soir à St. Louis. Il fera face à Carter Hutton.