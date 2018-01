 Mike Babcock, Danielle Goyette et Ryan Smyth reçoivent l'Ordre du hockey 

L'entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto Mike Babcock, la double championne olympique Danielle Goyette et l'ex-attaquant de la LNH Ryan Smyth ont reçu l'Ordre du hockey du Canada.

La récompense, remise par Hockey Canada, rend annuellement hommage à des intervenants dont le rôle ou service au hockey est reconnu comme extraordinaire. Au total, 21 hommes et femmes ont été nommés à l'Ordre du hockey au Canada, y compris Scotty Bowman, Murray Costello et Fran Rider, intronisés en 2017.

Babcock, de Saskatoon, a guidé les Red Wings de Detroit vers la conquête de la Coupe Stanley, en 2008, en plus de remporter des médailles d'or aux Jeux olympiques, au Championnat du monde, au Mondial junior et à la Coupe du monde de hockey à la tête d'Équipe Canada.

Native de St-Nazaire, Goyette a été intronisée au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey en 2013, ainsi qu'au Temple de la renommée du hockey l'an dernier. Celle qui dirige le programme féminin de l'Université de Calgary a gagné huit titres mondiaux en 15 ans au sein de l'équipe nationale.

Finalement, Smyth, de Banff, en Alberta, a été le captaine d'Équipe Canada en six occasions au Championnat du monde, qu'il a gagné deux fois. En plus de ces conquêtes, il compte une médaille d'or aux JO, au Mondial junior et à la Coupe du monde, ainsi qu'un titre de la Coupe Spengler.

Smyth a également récolté 842 points en 1270 rencontres dans la LNH, réparties sur 19 saisons, au sein de quatre formations.

Un comité de sélection de 12 membres a choisi les récipiendaires, qui seront honorés en juin prochain.