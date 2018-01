Le Canadien devra freiner Nathan MacKinnon

Le Canadien affrontera mardi l'Avalanche du Colorado, qui avait signé neuf victoires d'affilée avant de croiser le fer avec les Maple Leafs, lundi à Toronto.

Nathan MacKinnon est le moteur de l'Avalanche à l'attaque, lui qui se retrouvait au deuxième rang des marqueurs de la LNH avant les matchs de lundi avec une récolte de 23 buts et 36 aides. Son complice Mikko Rantanen avait pour sa part amassé jusqu'ici 17 buts et 29 aides.

«Ce sont deux joueurs qui connaissent une bonne saison, qui ont une bonne chimie et qui semblent se trouver sur la patinoire, a commenté l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Je ne suis pas certain qu'ils sont du calibre de la ligne à (Patrice) Bergeron parce que c'est une ligne assez unique. Mais ils ont des atouts pour le devenir.

«Ça revient à la même chose. Si on ne fait pas le travail à cinq, ce sera difficile de les arrêter.»

Bergeron et ses compagnons de trio David Pastrnak et Brad Marchand ont accumulé cinq buts et huit aides lors des trois victoires des Bruins en huit jours face au Canadien. De plus, Marchand a ajouté un but vainqueur en fusillade.

Les joueurs du Tricolore devront mieux faire pour limiter les dégâts devant MacKinnon, Rantanen et Gabriel Landeskog.

«MacKinnon joue très bien présentement et il faudra limiter sa vitesse, a mentionné le capitaine Max Pacioretty. Il est dangereux quand il peut arriver à pleine vitesse en zone neutre. Il faudra le ralentir, lui bloquer le chemin et ne pas le laisser arriver en zone offensive avec un espace favorable entre lui et les défenseurs.»

Après avoir critiqué la qualité du travail de sa troupe lors des batailles à un contre un samedi, Julien avait réservé à ses joueurs un entraînement intense et axé sur cet aspect, lundi. Quelques bons coups d'épaule ont d'ailleurs été donnés.

«Si tu perds des batailles à un contre un, tu as moins la rondelle et tu donnes plus d'occasions à l'autre équipe», a rappelé le centre Jonathan Drouin.

«Même si tu es fatigué et que tu ne gagnes pas toutes les courses, il faut que tu approches les bagarres de manière intelligente pour en sortir gagnant plus souvent qu'autrement, a renchéri Julien. Il faut apprendre à jouer des matchs serrés. Il n'y avait pas que du négatif lors du dernier match, mais on n'a pas été assez bons pour gagner. Il faut travailler sur nos lacunes et espérer aller en s'améliorant au cours de la saison.»

Des retrouvailles pour Drouin et MacKinnon

L'un des joueurs du Canadien qui sera heureux de retrouver MacKinnon est Drouin. Les deux jeunes hommes ont fait la pluie et le beau temps ensemble avec les Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant deux saisons, guidant même l'équipe vers le championnat de la coupe Memorial en 2013.

Drouin a mentionné qu'il échangeait toujours des messages avec MacKinnon et qu'il espérait pouvoir aller souper avec lui pendant son séjour à Montréal. Il a aussi reconnu qu'il pouvait s'inspirer des succès de son ancien compagnon de trio.

«Son équipe n'a pas eu une bonne saison l'an passé et c'est plus difficile d'avoir une bonne saison au niveau individuel quand l'équipe ne vas pas bien, a noté Drouin. Là, ils ont neuf victoires de suite. Je regarde leurs matchs des fois et tu vois que c'est lui qui transporte l'équipe offensivement.

«On a joué sur la même ligne et on générait des chances. S'il est capable d'être un des bons joueurs dans la LNH, moi aussi je peux le faire», a-t-il ajouté.

Après son duel contre l'Avalanche, le Canadien accueillera les Hurricanes de la Caroline jeudi. L'équipe profitera ensuite de la pause du match des étoiles, sauf pour Carey Price qui se rendra à Tampa Bay pour la classique annuelle.

Julien a mentionné que le défenseur Shea Weber et l'attaquant Andrew Shaw ne seront pas de retour au jeu avant la pause. Il est demeuré plus vague quand il a été questionné sur le statut du centre Phillip Danault.