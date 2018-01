Canadien-Capitals: aux joueurs de répondre

La question a donc été posée aux joueurs au terme de l'entraînement de ce matin, en vue du duel de ce soir contre les Capitals à Washington.

Évidemment, aucun joueur n'allait dire que cette équipe a abandonné. Mais ils ont visiblement compris ce qui a mené à cette déclaration de Julien.

«Non, personne n'a abandonné. Je peux comprendre pourquoi la question a été posée, avec l'effort qu'on a déployé, a répondu Jeff Petry, qui avait un très mauvais match dans le corps mercredi. Mais regardez nos quatre ou cinq matchs avant ça, on jouait de l'assez bon hockey. On a perdu deux de ces matchs, mais on les méritait. On ne peut pas se permettre de performance comme celle de mercredi.

«Aux yeux des gens, c'est vrai qu'on a eu l'air d'avoir abandonné. C'était sa façon de nous obliger à répondre. On n'aime pas se faire poser cette question, donc ça devrait nous donner l'étincelle. C'est maintenant à nous de répondre.»

«On n'a pas abandonné encore, a assuré Jonathan Drouin. On a joué un mauvais match à Boston, mais les quatre matchs avant ça, on a bien joué. On doit recommencer à jouer comme ça. À Boston, on n'avait pas d'énergie, pas de vitesse.

«Le coach n'était pas content, mais on ne l'était pas non plus. On ne s'est pas donné de chance. Ce sera un gros match ce soir contre une équipe qui a du talent.»

Le Tricolore a 11 points de retard sur les Penguins de Pittsburgh, qui détiennent la dernière place donnant accès aux séries. Le déficit est pratiquement impossible à combler, à l'approche du match des Étoiles. Mais un autre effort vide lancerait un message des plus inquiétants sur l'atmosphère de travail dans ce vestiaire...