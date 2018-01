Les Penguins s'imposent 4-1 face aux Red Wings

Phil Kessel a ajouté un but et deux passes à sa fiche pour les Penguins, qui avaient perdu leurs trois derniers affrontements contre les Red Wings.

Sidney Crosby s'est aussi signalé avec un filet et une mention d'assistance, et la recrue Tristan Jarry a repoussé 29 tirs à son troisième départ consécutif en remplacement de Matt Murray, qui est retenu au Canada pour des motifs familiaux.

Les doubles champions en titre de la Coupe Stanley ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs, après avoir encaissé sept revers à leurs 10 précédents. Leur série de trois victoires est leur plus longue depuis qu'ils avaient gagné quatre parties d'affilée entre la fin novembre et le début décembre.

Justin Abdelkader a riposté pour les Red Wings, qui ont subi une deuxième défaite de suite après avoir connu une séquence de quatre triomphes.

Jimmy Howard a effectué 32 arrêts, après avoir raté une rencontre à cause d'une blessure au bas du corps.

Dominic Turgeon rappelé

Les Red Wings de Detroit ont rappelé l'attaquant Dominic Turgeon de leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

L'équipe a annoncé la nouvelle samedi, après avoir encaissé un revers de 4-1 face aux Penguins, à Pittsburgh. Les attaquants Justin Abdelkader et Darren Helm ont subi des blessures au bas du corps au cours de cette rencontre.

Turgeon est le fils de l'ancienne étoile dans la LNH, Pierre Turgeon. Âgé de 21 ans, Dominic Turgeon n'a toujours pas joué dans la LNH.

Choix de troisième tour des Red Wings en 2014, 63e au total, Turgeon a récolté neuf buts et 14 aides en 40 matchs avec les Griffins de Grand Rapids cette saison.

Les Red Wings affronteront les Blackhawks dimanche après-midi, à Chicago.

Les Islanders s'amusent et coulent les Rangers 7-2

Mathew Barzal a marqué deux buts et amassé trois mentions d'aide, Anthony Beauvillier a ajouté deux buts et une passe à sa fiche et les Islanders de New York ont pulvérisé les Rangers de New York 7-2, samedi, signant du même coup une neuvième victoire lors des 10 derniers matchs entre rivaux new-yorkais.

Shane Prince, Thomas Hickey et Cal Clutterbuck ont aussi trouvé le fond du filet, permettant aux Islanders d'entamer la dernière portion du calendrier du bon pied à la suite de la pause réglementaire de cinq jours.

Jordan Eberle a engrangé quatre mentions d'assistance pour les Isles, tandis que Jaroslav Halak repoussait 37 tirs devant sa cage.

En raison de ce festival offensif, Barzal mène maintenant toutes les recrues de la ligue aux chapitres des mentions d'assistance (29) et des points (44).

Kevin Hayes et Mika Zibanejad ont noirci la feuille de pointage pour les Rangers, qui ont encaissé une troisième défaite en quatre parties.

Ondrej Pavelec a été chassé de la rencontre en deuxième période après avoir concédé cinq buts sur 19 tirs, et Henrik Lundqvist a fini le match avec 16 arrêts supplémentaires.