Les Sabres battent les Blue Jackets 3-1

Kyle Okposo a récolté deux points et les Sabres de Buffalo ont défait les Blue Jackets de Columbus 3-1, jeudi, mettant fin à une série de cinq revers.

Associated Press BUFFALO, N.Y.

Okposo a fait 2-0 à 7:18 au troisième vingt. Evander Kane s'est débarrassé du disque et la rondelle a fait un bond capricieux derrière le filet, à la gauche de Sergei Bobrovski. Okposo était au bon endroit au bon moment et il en a profité pour inscrire un septième but, Bobrovski s'étant compromis.

Lors du premier tiers, Okposo a décoché le tir dont le rebond a été converti par Benoit Pouliot. Jack Eichel a complété le score dans un filet désert.

Disputant un premier match dans la LNH cette saison, Linus Ullmark a excellé avec 44 arrêts. Seul Artemi Panarin l'a déjoué et ce en avantage numérique, en troisième période. C'était le 40e tir des visiteurs. Ullmark a brillé avec Rochester (LAH) cette saison, affichant une moyenne de 2,27 avec les Americans.