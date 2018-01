Peter DeBoer se fout du différentiel de Brent Burns

Les Sharks débarquent à Montréal pour le match de ce soir avec une fiche de 20-12-4, dossier plus qu'enviable, surtout si on le compare au 16-19-4 de l'équipe adverse.

«Je ne suis pas là pour les moins, je suis plus souvent là pour les plus, les situations où on se défend à cinq contre six et où on marque dans un filet désert, rappelle le défenseur Justin Braun, meneur des Sharks avec +9. Au fil d'une saison, ça fausse les données et les gens n'en tiennent pas toujours compte. Il faut en tenir compte au sujet de Burns.»

«Je me fous complètement de cette statistique, a lancé l'entraîneur-chef des Sharks, après l'entraînement matinal au Centre Bell. C'est un de nos meilleurs joueurs, sinon notre meilleur joueur tous les soirs. Je me contrefiche de cette statistique.»

Au 21 novembre, il ne comptait que sept passes en 19 matchs, et aucun but. Le ralentissement offensif perçu en fin de campagne 2016-2017 se confirmait, une tendance inquiétante pour un joueur qui écoule la première année d'un contrat de huit saisons.

Vegas fait jaser

Les Golden Knights de Vegas sont un sujet inévitable quand une équipe de la Division pacifique débarque en ville. Avec une séquence de sept victoires de suite, ils sont encore et toujours l'équipe de l'heure dans la LNH.

C'est qu'ils changent drôlement dans la donne dans la section. Si on y ajoute les étonnants Kings, on se retrouve avec les Sharks en 3e place de la division, à égalité avec les Ducks (les Sharks ont toutefois quatre matchs en main). Les succès de l'équipe de Gerard Gallant font en sorte qu'une équipe qui s'attendait à participer aux séries pourrait très bien manquer le bateau.

«En fait, j'étais surpris de leurs succès jusqu'à ce qu'on les affronte, a admis De Boer. Quand tu joues contre eux, tu réalises que leurs succès sont légitimes. Ce n'est pas un hasard. Ils ont des joueurs motivés. Et ils ont des joueurs de la LNH. Ils n'essaient pas de rentrer des joueurs de 19-20 ans. Leurs attaquants de quatrième trio et leurs défenseurs 5, 6, 7 et 8 sont des vétérans de la LNH. Leurs gardiens sont bons et Gerard fait du très bon travail.»

Dell devant le filet

Aaron Dell amorcera la rencontre pour les Sharks. L'auxiliaire de Martin Jones connaît une bonne saison avec une fiche de 7-3-1, une efficacité de ,931 et une moyenne de 2,06.

À l'avant et en défense, De Boer ne prévoit aucun changement, même si sa troupe s'est fait lessiver 6-0 par les Stars de Dallas dimanche.

«On a joué un mauvais match de façon générale, a estimé De Boer. Nos piliers ont été nos pires joueurs. Ça n'avait rien à voir avec nos joueurs de profondeur. C'était une mauvaise soirée. On n'a pas besoin de faire de changement, on jouait bien, on doit juste repartir à neuf.

«On a un groupe honnête. C'est assez rare qu'on montre de la vidéo après un match et que les gars sont surpris. Je sais qu'on sera meilleurs. Et je sais que le Canadien sera très bon. On dit qu'un animal blessé est dangereux. On sait qu'on aura droit à leur meilleur match ce soir.»

De son côté, le CH avait congé d'entraînement ce matin. Claude Julien rencontrera les médias en fin d'après-midi pour faire le point sur sa formation.