 Mondial junior: le Canada amorce le tournoi avec une victoire 

Boris Katchouk a inscrit un but controversé en plus d'amasser une aide et il a aidé le Canada à commencer son parcours au Championnat mondial de hockey junior avec une victoire de 4-2, mardi, contre la Finlande.

Taylor Raddysh a aussi amassé un but et une aide pour le Canada, tandis que Drake Batherson et Sam Steel ont également touché la cible. Carter Hart a effectué 29 arrêts.

Aleksi Heponiemi et Henri Jokiharju ont fourni la réplique de la Finlande. Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 28 tirs.

Le défenseur Dante Fabbro était de retour au jeu pour le Canada. Il avait raté les deux matchs du camp de sélection et deux des trois matchs préparatoires du Canada en raison d'une contusion au bas du corps.

«Nous sommes heureux d'avoir commencé le tournoi avec une victoire contre une bonne équipe, a affirmé l'entraîneur-chef du Canada, Dominique Ducharme. Mais nous savons aussi que nous pouvons faire encore mieux.

«C'était le premier match du tournoi et je crois que les gars étaient un peu nerveux, qu'ils avaient hâte que ça commence. Vous brûlez beaucoup d'énergie dans un contexte comme celui-là.»

Le Canada disputera son prochain match mercredi, quand il affrontera la Slovaquie.

Katchouk a ouvert la marque après 5:34 de jeu, quand il a coupé une passe entre les défenseurs finlandais avant de s'échapper et de battre Luukkonen du revers.

«Pourchasser les rondelles est quelque chose sur quoi je travaille beaucoup, a raconté Katchouk. Quand vous volez des rondelles et que vous les récupérez, vous allez provoquer de bonnes choses à l'attaque.»

Cependant, Katchouk a déplacé le filet finlandais avant que la rondelle ne franchisse la ligne des buts, au grand désarroi de l'entraîneur Jussi Ahokas, qui a contesté le but. Après une longue révision vidéo, les arbitres ont décidé d'accorder le but.

«L'arbitre avait accordé le but lors de sa décision initiale et je pense que c'était difficile d'infirmer la décision, a dit Katchouk. La rondelle était déjà en mouvement et elle se dirigeait vers le but.»

Peut-être encore sous le choc, les Finlandais ont accordé un deuxième but 27 secondes plus tard, pendant que Juuso Valimaki était au banc des punitions pour coup de bâton. Steel a profité d'un retour pour battre Luukkonen.

Heponiemi a redonné vie aux Finlandais à 12:19, battant Hart après qu'un défenseur canadien eut été incapable de balayer la surface dangereuse devant son gardien.

Batherson a toutefois répliqué 33 secondes plus tard, déposant un genou au sol pour effectuer un tir sur réception à la suite d'une passe de Jonah Gadjovich.

La Finlande a profité d'un avantage numérique pour réduire l'écart à 7:31 du deuxième vingt. Le tir de la pointe de Jokiharju a dévié contre la jambe de Gadjovich avant de franchir la ligne des buts.

Raddysh a redonné un coussin de deux buts aux Canadiens à 12:47 de l'engagement. Il a décoché un tir en pivotant sur lui-même et Luukkonen a été surpris par la trajectoire descendante du disque.

La Finlande a brièvement cru avoir réduit l'écart à un seul but tard en troisième période, quand la rondelle a dévié contre le patin de Hart avant de se diriger vers l'objectif. Cependant, le défenseur Cal Foote a plongé et a frappé la rondelle avec sa main tout juste avant qu'elle franchisse la ligne des buts. La reprise a confirmé le résultat du jeu.