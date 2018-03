L'Avalanche vient à bout des Penguins 2-1

Jonathan Bernier a réalisé 39 arrêts et l'Avalanche du Colorado a tenu le coup pour vaincre les Penguins de Pittsburgh 2-1, lundi soir.

Dan Scifo Associated Press Pittsburgh

Mark Barberio a touché la cible en troisième période et Blake Comeau a ajouté un but dans un filet désert contre son ancienne équipe. L'Avalanche a gagné ses deux dernières parties après avoir subi six revers consécutifs.

Barberio a ouvert le pointage à 6:17 du troisième vingt. Son lancer frappé en contre-attaque a heurté l'attaquant des Penguins Riley Sheahan avant de déjouer le gardien Tristan Jarry.

Bernier était en voie d'enregistrer un deuxième blanchissage cette saison, mais Phil Kessel a inscrit son 15e but de la campagne alors qu'il ne restait que 12 secondes à écouler. Bernier a battu les Penguins pour seulement une deuxième fois en 10 affrontements en carrière.

Jarry, qui remplace toujours le gardien Matt Murray, blessé, a stoppé 26 des 27 tirs dirigés vers lui devant le filet des Penguins.