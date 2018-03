Les Sénateurs encore blanchis

Le Droit

Les Sénateurs d'Ottawa ont eu un peu meilleure allure au début de leur séjour en Californie qu'au Manitoba. Mais même s'ils étaient plus reposés et plus en santé que les Ducks d'Anaheim, ils n'ont quand même pas réussi à l'emporter mercredi soir dans un Honda Center où il y avait beaucoup de sièges vides.