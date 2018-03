Ovechkin marque son 20e but dans la victoire

Alexander Ovechkin a réussi un 20e but et les Capitals de Washington ont battu les Sharks de San Jose 4 à 1, lundi.

Stephen Whyno Associated Press Washington

Ovechkin domine la LNH avec 20 filets, un de plus que Nikita Kucherov, du Lightning.

Ovechkin en est à 578 buts en carrière. Il a détrôné Mark Recchi du 20e rang à ce niveau.

Le Russe de 32 ans a aussi obtenu une passe sur le but de Brett Connolly. Devante Smith-Pelly et Jakub Vrana ont également fait mouche pour Washington.

Philipp Grubauer a stoppé 24 tirs, ne cédant que devant Timo Meier, en milieu de rencontre. Martin Jones a repoussé 25 rondelles.

Les Capitals ont remporté six de leurs huit derniers matches. Quant aux Sharks, ils concluaient un voyage dans l'Est avec deux gains et autant de revers.