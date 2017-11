La Canadien signe une troisième victoire consécutive

Carey Price a repoussé in extremis la rondelle avec son bâton en troisième période.

En déficit après les 20 premières minutes de jeu, les hommes de Claude Julien ont frappé tôt et rapidement en deuxième période, lorsque Jonathan Drouin (5e) et Phillip Danault (4e) ont déjoué Mike Condon dans un intervalle de deux minutes 18 secondes.

Le but de Drouin, son deuxième en autant de rencontres, est survenu lors d'un tir de pénalité, le premier but de sa carrière à sa première tentative dans de telles circonstances. C'était aussi le premier but du Canadien à l'aide d'un tir de pénalité depuis le 13 novembre 2014 lorsque Dale Weise avait déjoué Niklas Svedberg, des Bruins de Boston, que dirigeait alors Claude Julien.

Paul Byron a eu deux chances de sceller l'issue du match alors que les Sénateurs avaient retiré Mike Condon au profit d'un sixième attaquant avec 1:27 à écouler, mais chaque fois il a raté la cible.

Mark Stone (14e), en désavantage numérique au premier vingt, a été l'unique buteur des Sénateurs contre Carey Price. Le gardien du Canadien a été moins occupé qu'à ses deux dernières sorties alors qu'il a fait face à 28 tirs.

Price n'a pas eu à être spectaculaire, mais il a dû se montrer alerte en quelques occasions, incluant contre un vif tir des poignets de Mike Hoffman avec un peu moins de quatre minutes à écouler au troisième vingt. Il s'est aussi interposé devant Bobby Ryan dans les tout derniers instants du match.

À son premier départ en carrière face à son ancienne équipe, Condon a repoussé 29 rondelles. Il a subi un quatrième revers en sept rencontres cette saison, un premier en temps réglementaire.

Du coup, le Tricolore a signé un troisième gain d'affilée et a infligé aux Sénateurs un septième revers consécutif. Les hommes de Guy Boucher n'ont pas gagné depuis leurs deux victoires contre l'Avalanche du Colorado, en Suède, les 10 et 11 novembre. Durant cette période, ils n'ont marqué que neuf buts.

Le Canadien a également inscrit une cinquième victoire de suite aux dépens des Sénateurs, une séquence amorcée le 18 mars dernier au Centre Canadian Tire. Les Sénateurs n'ont pas battu la formation montréalaise depuis le 22 novembre 2016, à Montréal.

Après le match, le Tricolore s'est envolé vers Detroit pour le premier de deux duels en trois soirs contre les Red Wings. Il s'agira de la première de deux visites du Tricolore au Little Caesars Arena, le nouveau domicile des Red Wings après plus de 35 saisons au Joe Louis Arena.

Hommage à un ancien

Avant la rencontre, la direction du Canadien a rendu hommage à Mark Recchi pour souligner sa récente nomination au Temple de la renommée du hockey.

Une plaque au nom de l'ancien numéro 8 du Canadien a été dévoilée sur l'anneau d'honneur réservé à tous les anciens joueurs de l'équipe ayant été immortalisés et ayant participé à au moins 210 parties avec le Tricolore.

Recchi a eu droit à une belle ovation de la part des spectateurs et a aussi pu entendre des témoignages de félicitations de Vincent Damphousse, Claude Julien et de son ancien coéquipier et ex-capitaine Saku Koivu.

Recchi a récolté 322 points, dont 120 buts, en 346 parties avec le Canadien entre 1995 et 1999.

