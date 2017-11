Shea Weber n'affrontera pas les Blue Jackets

C'est donc dire que Shea Weber (bas du corps) sera de nouveau tenu à l'écart du jeu. Julien persiste à dire qu'il n'a aucune inquiétude et que le colosse défenseur « s'approche » d'un retour au jeu. Cela dit, Weber rate un quatrième match de suite et n'a pas joué depuis le 18 novembre.

David Schlemko devra quant à lui patienter avant de disputer un premier match dans l'uniforme du CH. « Il a joué deux matchs cette fin de semaine, ça lui aurait fait trois matchs en quatre soirs », a rappelé l'entraîneur-chef, au sujet de son fragile défenseur.

Carey Price défendra le filet du Tricolore, dans ce qui sera son deuxième départ de suite depuis son retour au jeu. Samedi, le gardien a bloqué les 36 tirs des Sabres de Buffalo pour signer son premier jeu blanc de la saison.

Les Blue Jackets débarquent à Montréal forts d'une séquence de six victoires de suite, les six signées par Sergei Bobrovsky. Le gardien présente une moyenne de 0,98 et une efficacité de ,966 au cours de cette séquence.