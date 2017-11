Carey Price de retour au jeu samedi

Carey Price, blessé depuis le match du 2 novembre au Minnesota, va reprendre sa place devant le filet montréalais, demain soir au Centre Bell, lors de la visite des Sabres de Buffalo.

C'est Price lui-même qui a confirmé la nouvelle ce matin à Brossard, au terme de l'entraînement du matin.

«Des fois, c'est bien de pouvoir prendre une petite pause et aussi prendre un peu de recul, a expliqué le gardien vedette. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, peut-être une semaine. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long, mais il fallait que je m'assure d'être à 100% de ma condition physique, pour ne pas me blesser à nouveau et devoir m'absenter encore plus longtemps.»