Jonathan Drouin: une décision ce soir

Ainsi, c'est seulement ce soir qu'une décision finale sera prise dans le cas de Drouin, blessé lors du match de mardi soir au Centre Bell. Ce matin à Brossard, le jeune attaquant a laissé entendre qu'il était remis de cette blessure, qu'il n'a pas voulu identifier.

Pendant le match de mardi soir, les caméras de RDS l'ont capté en train de se tenir une main sur le banc, mais Drouin a répété que ce n'était pas une blessure à une main qui l'avait alors poussé à l'abandon. Il est tout de même permis de croire qu'à moins d'un recul, il sera de la formation ce soir, lors de la visite du Wild du Minnesota.

«Pas mal certain que je jouerais si c'était un match des séries, a-t-il répondu ce matin. On verra. Je me sens bien.»

Andrew Shaw, lui, avait raté l'entraînement d'hier mais sera bel et bien du rendez-vous de ce soir, tout comme un autre attaquant, Byron Froese, fraîchement rappelé de Laval.

«Je ne m'attendais pas à recevoir cet appel, a confié Froese ce matin. Je dois leur montrer que je suis capable de contribuer aux succès de l'équipe.»

Si jamais le Canadien l'emporte ce soir, il se retrouverait du coup avec une fiche de ,500, ce qui serait une excellente nouvelle pour cette équipe qui a connu un mois d'octobre très difficile.

«Ce n'est pas facile de remonter la pente (après ce début de saison), mais nous allons tenter de prendre avantage de la situation», a ajouté Claude Julien.

Price de retour à l'entraînement demain?

Par ailleurs, il n'est pas exclu que Carey Price puisse reprendre l'entraînement avec le reste de l'équipe dès demain. «Ça se pourrait», a répondu Claude Julien à ce sujet, ajoutant que l'état de santé du gardien, qui s'est entraîné en solo ce matin, était encore évalué sur une base quotidienne.

Price n'a pas patiné avec ses coéquipiers depuis le match de jeudi dernier au Minnesota. En 11 départs cette saison, le gardien numéro un a un dossier de 3-7-1.

Rappelons que le jeune Charlie Lindgren obtiendra ce soir un troisième départ de suite devant le filet montréalais.