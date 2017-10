Le Canadien à la recherche de la bonne recette

On note donc que parmi tout ce qui a été tenté depuis le début de la saison, il ne reste plus que deux éléments qui sont en place depuis le 5 octobre: le duo de défenseurs composé de Victor Mete et Shea Weber, de même que la présence d'Andrew Shaw à la droite de Phillip Danault.

En effet, malgré tous les changements observés depuis le début de la saison, Shaw a constamment joué avec Danault, et ce sera encore le cas ce soir. Mais leur ailier gauche sera Max Pacioretty, qui se retrouvera donc sans Jonathan Drouin pour amorcer un match pour la première fois cette saison.

«J'aime notre trio, on a de la vitesse, ce sont de bons tireurs. Pour ma part, je dois terminer mes mises en échec», a observé Shaw, à l'issue de la séance matinale.

Drouin se retrouve pour sa part au centre d'Artturi Lehkonen et Paul Byron, une unité qui devrait jouer tout en vitesse. On verra si ce sera suffisant pour relancer Lehkonen, qui ne compte que deux aides jusqu'ici, et toujours pas de but. Évidemment, quand une équipe présente la pire attaque de la LNH, plusieurs éléments sont problématiques. Mais la progression attendue de Lehkonen, auteur de 18 buts la saison dernière, faisait partie des facteurs pouvant aider le Tricolore à améliorer son attaque cette année.

En défense, le duo de Karl Alzner et Jeff Petry sera officiellement démantelé, ce qu'on avait d'abord observé en cours de match vendredi contre les Ducks.

«Ils ne connaissent pas leurs meilleurs moments, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les reverra pas ensemble. Si les deux jouent à la hauteur de leur talent, c'est une assez bonne combinaison», a rappelé l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien.

Cela dit, Alzner et Petry présentent chacun un atroce différentiel de -7. On accuse souvent cette statistique de déformer la réalité, mais dans ce cas précis, elle fournit un portrait bien réel du jeu des deux vétérans, qui n'affichent pas leur fiabilité habituelle jusqu'ici.

«Il y a surtout de la frustration, a admis Alzner, qui jouera son 600e match dans la LNH. On nous a placés ensemble pour faire un travail et on ne l'a pas fait. C'est difficile. Quand on regarde les jeux, il y a clairement des choses à corriger. [...] Si on avait une fiche de ,500 aujourd'hui, l'histoire serait sans doute différente. Mais ce n'est pas un bon sentiment. On travaille à trouver la bonne combinaison et une fois qu'on y parviendra, ça ira mieux.»

Vu l'état de la situation, il ne faudrait pas se surprendre de voir le duo Mete-Weber opposé au redoutable premier trio des Panthers, piloté par Aleksander Barkov. L'avantage de jouer à domicile permettra à tout le moins à Julien d'obtenir les confrontations désirées.

On verra si Alzner et Petry, chacun sur leur duo, pourront en profiter pour retrouver leurs marques.