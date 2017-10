 Le CH, «meilleur que sa fiche», selon l'entraîneur des Kings 

L'entraîneur des Kings a tenu à dire ce matin que la formation que lui et ses joueurs vont affronter, ce soir au Staples Center de Los Angeles, n'est pas si mauvaise que sa fiche de 1-4-1, le deuxième pire dossier dans l'Association de l'Est.

«Le Canadien est meilleur que ça, a indiqué Stevens ce matin, au terme de l'entraînement des Kings en banlieue de Los Angeles. C'est une équipe qui possède de la vitesse, qui mise sur un bon gardien aussi. Nous analysons les parties à l'aide de statistiques avancées maintenant, et je peux vous dire que les chiffres du Canadien sont très bons.»

Le Canadien poursuit donc son voyage en Californie avec un deuxième match en deux soirs, cette fois contre des Kings qui semblent afficher cette forme de coupe Stanley qu'on leur connaissait il n'y a pas si longtemps.

En effet, la formation en noir et blanc n'a pas subi la défaite en cinq matchs cette saison en temps réglementaire. De quoi inquiéter un peu ceux qui s'inquiètent déjà au Québec.

«Je ne sais pas si on ressemble à nos équipes de coupe Stanley... en tout cas, c'est ce qu'on espère, a dit le défenseur Drew Doughty. Je me souviens qu'on a gagné une coupe Stanley en parvenant simplement à se faufiler en séries. On l'a prouvé, tout peut arriver une fois que tu es qualifié pour une place en séries.»

Pendant que les Kings patinaient ce matin, les joueurs du Canadien étaient en congé et tentaient de récupérer de la défaite de la veille face aux Sharks de San Jose, par la marque de 5-2. Après le match, Max Pacioretty et Carey Price ont tous deux admis qu'ils allaient devoir se mettre à mieux jouer. Avant de quitter San Jose, l'entraîneur Claude Julien avait affirmé qu'il ne savait pas qui allait être devant le filet de son club en vue du match de ce soir.