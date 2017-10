La fin pour Mark Streit à Montréal

Le Canadien a placé dimanche le défenseur suisse au ballottage dans le but d'annuler son contrat. Streit aura donc la possibilité de poursuivre sa carrière là où il le veut.

Selon le quotidien suisse Le Matin, il y a de fortes chances que Streit rejoigne la Ligue nationale dans son pays natal. Il pourra ainsi représenter la Suisse aux prochains Jeux olympiques.

Marc Bergevin avait offert un pacte d'un an et 700 000 $ à Streit au cours de l'été. Il aura finalement disputé seulement deux matchs avec le Tricolore. Pour son dernier tour de piste, il n'a inscrit aucun point et a conservé un différentiel de -2.

Après avoir prouvé qu'il n'était plus le joueur d'autrefois, il a été rétrogradé au Rocket de Laval vendredi. Toutefois, le joueur de 39 ans a refusé de s'y rapporter.

Ce risque de Bergevin n'aura coûté que 45 161 $ selon le site spécialisé CapFriendly. C'est le montant que Streit a empoché pour ses 12 jours de travail.

Streit a tout de même connu une belle carrière dans la LNH. Choix de 9e tour en 2004, il compte 96 buts et 338 aides en 786 matchs. Ça le place au 85e rang de l'histoire de la LNH pour les points inscrits par un défenseur.

En plus du Canadien, il a aussi porté les couleurs des Islanders de New York, des Flyers de Philadelphie et des Penguins de Pittsburgh, avec qui il a remporté la Coupe Stanley dans un rôle secondaire, la saison dernière.