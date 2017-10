Le Wild l'emporte 5-2 contre les Blackhawks

Chris Stewart a brisé l'égalité à mi-chemin en troisième période avec le premier de ses deux buts et le Wild du Minnesota a défait les Blackhawks de Chicago 5-2, jeudi soir.

Associated Press CHICAGO

Il s'agit de la première victoire du Wild cette saison.

Jason Zucker a marqué un but et a récolté une mention d'aide, et Devan Dubnyk a réalisé 36 arrêts pour permettre au Wild (1-1-1) d'infliger aux Blackhawks (3-1-1) leur première défaite en temps réglementaire.

Stewart a profité d'une passe de Zucker pour déjouer Corey Crawford à 9:28 de la troisième période pour donner les devants 2-1 au Wild.

Stewart et Zucker en ont profité de l'occasion pour déjouer Crawford lors d'une descente de deux contre un face à Duncan Keith. Le but a nécessité une reprise vidéo après que les Blackhawks l'eurent contesté, affirmant que Zucker était hors-jeu.

Zucker a ajouté un but en avantage numérique avec 7:31 à disputer au troisième engagement sur une pénalité pour avoir retardé la partie décernée aux Blackhawks à la suite de la contestation de but qui a échoué.

Stewart inscrit son deuxième but dans un filet désert, alors qu'il restait 4:04 à la rencontre, pour porter la marque à 4-1. Mikko Koivu a ajouté un autre but dans une cage déserte, alors qu'il restait 2:01.

Eric Staal a ouvert la marque après quelques secondes de disputées en deuxième période. Ryan Hartman a nivelé la marque à mi-chemin au troisième vingt.

Jonathan Toews a enfilé l'aiguille en toute fin de rencontre pour compléter la marque.

Crawford a repoussé 29 rondelles.