Corey Crawford se dresse de nouveau devant le Canadien

Brandon Saad et Artem Anisimov ont également déjoué Carey Price, qui a bloqué 22 tirs.

Alex DeBrincat, un jeune attaquant réclamé au repêchage à la suite de la transaction impliquant Andrew Shaw, a dirigé l'attaque des vainqueurs avec un but, son premier en carrière dans la Ligue nationale, et une mention d'aide.

Comme c'est devenu une habitude face au Canadien, Corey Crawford a volé la vedette alors qu'il a fait face à un barrage de 42 tirs, dont neuf pendant les cinq premières minutes du match et sept autres pendant les trois premières minutes du troisième vingt.

Spectaculaire départ

Face à une formation qui avait disputé un match animé 24 heures plus tôt à Toronto, le Canadien a connu un départ-canon au point où il a réalisé deux premières cette saison, en marquant le premier but de la rencontre, celui de Plekanec après 75 secondes de jeu, et en prenant l'avance dans un match.

Plutôt ordinaire sur le but de Plekanec, Crawford s'est ensuite ressaisi, notamment lors d'une séquence d'environ une minute durant laquelle Jonathan Drouin, Max Pacioretty et Brendan Gallagher, avec le soutien des défenseurs Shea Weber et Victor Mete, ont décoché sept tirs en succession.

Cette séquence et des pénalités successives à Cody Franson et à John Hayden, que le Canadien n'a pas su exploiter, ont semblé faire tourner le vent en faveur des visiteurs avant la fin du premier vingt.

Devenus soudainement beaucoup moins incisifs, au point d'être limités à seulement deux tirs en deuxième moitié de première période, les hommes de Claude Julien ont vu les Blackhawks frapper deux fois en l'espace de 19 secondes.

DeBrincat, aidé par un dégagement de Jordie Benn qui a donné contre un juge de lignes, a inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale, et Saad a aussitôt enchaîné avec son cinquième de la saison.

L'inertie du Canadien s'est prolongée en deuxième période, au point où Julien a complètement remanié ses trios.

Artturi Lehkonen s'est retrouvé à l'aile droite, auprès de Drouin et Pacioretty, tandis que Charles Hudon a remplacé Alex Galchenyuk à la gauche de Phillip Danault et d'Andrew Shaw. Quant à Galchenyuk, il a été réuni avec Gallagher aux côtés de Torrey Mitchell.

Tous ces changements n'ont pas permis au Tricolore d'obtenir les buts pour combler l'écart de deux buts, une pente difficile à remonter pour une formation qui semble incapable d'acheter un but.