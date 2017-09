Un premier match pour Jonathan Drouin avec le Canadien

«Les textos, les demandes de billets, ça n'arrête pas depuis ce matin, a expliqué l'attaquant québécois, au centre d'entraînement de Brossard. Mes parents sont ici. Je pense que ça va être spécial...»

C'est donc ce soir au Centre Bell que Drouin, acquis par le Canadien plus tôt cet été, va disputer un premier match à titre de membre du club montréalais, au moment de la visite des Capitals de Washington. Il le fera en compagnie de Max Pacioretty et d'Ales Hemsky, au centre du premier trio.

«C'est gros de jouer avec Max, a-t-il ajouté. On a une belle complicité, on dirait que ça fait plusieurs matchs qu'on dispute ensemble, mais ça va être seulement le premier ce soir. Je me compte chanceux de jouer avec lui, ce n'est pas de la pression pour moi.»

Pacioretty a lui aussi hâte de voir ce que ça va donner sur la glace en compagnie de Drouin.

«De la cohésion, ça ne s'invente pas, ça doit venir naturellement, a expliqué le capitaine. Notre but ensemble, c'est de bâtir quelque chose.»

Charles Hudon, lui, sera à la gauche du deuxième trio, avec Tomas Plekanec au centre et Artturi Lehkonen à la droite. Les deux derniers trios du Canadien seront complétés par l'unité de Martinsen, Froese et Scherbak, et par l'unité de Carr, Holland et Eisenschmid.