 Décès de Pierre Pilote, ancien défenseur étoile des Blackhawks 

Les Blackhawks de Chicago, avec lesquels Pilote a joué pendant 13 saisons, ont confirmé la nouvelle dimanche sur leur site internet.

«Les Blackhawks de Chicago offrent leur sincères condoléances à la famille de Pierre Pilote alors que nous pleurons son décès. Pierre a été l'un des défenseurs le plus souvent récompensés dans l'histoire de la LNH et il a joué un rôle instrumental dans la conquête de la coupe Stanley de 1961.

«On se souviendra de lui en raison de sa robustesse, de son leadership et de sa fiabilité, comme le démontrent ses années passées à titre de capitaine et sa séquence de 376 matchs. Nous serons toujours grandement reconnaissants pour son incroyable contribution aux Blackhawks et au hockey.»

Né le 11 décembre 1931 à Kénogami, au Québec, Pilote s'est joint aux Blackhawks vers la fin de la saison 1955-56, après un peu plus de quatre saisons avec les Bisons de Buffalo dans la Ligue américaine.

Il s'est graduellement imposé au point d'amasser 15 points en 12 matchs lors des séries éliminatoires du printemps 1961. Cette récolte lui avait valu de terminer au premier rang des marqueurs des séries, à égalité avec l'illustre Gordie Howe des Red Wings de Detroit, et un point devant Bobby Hull, son coéquipier avec les Blackhawks.