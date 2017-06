 Les Ducks s'entendent pour trois ans avec Patrick Eaves 

Associated Press Anaheim, Californie

Le contrat est d'une valeur totale de 9,45 millions US, pour une moyenne annuelle de 3,15 millions par saison.

Âgé de 33 ans, Eaves s'est joint aux Ducks à la date butoir des échanges, le 1er mars. En 20 parties avec l'équipe, il a amassé 11 buts et trois mentions d'aide. Il a ajouté quatre points en sept matchs éliminatoires, mais il s'est blessé lors de la série de deuxième ronde contre les Oilers d'Edmonton et il n'a pu chausser les patins par la suite. Il a inscrit 32 buts et 51 points cette saison, deux sommets en carrière.

Eaves a évolué avec six équipes en 12 saisons dans la LNH. Il a récolté 131 buts et 241 points en 624 matchs ainsi que 11 buts et 23 points en 83 parties en séries.