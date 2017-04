Alain Vigneault brasse sa soupe

La recrue Pavel Buchnevich a participé à plusieurs exercices d'avantage numérique, en plus d'être en rotation avec Tanner Glass au sein du trio de Mika Zibanejad. Vigneault n'a toutefois pas voulu confirmer que le Russe de 22 ans jouera demain.

Buchnevich a amassé 20 points en 41 sorties cette saison, sa première dans la LNH. Il n'a toujours pas joué dans cette série puisque Vigneault lui a préféré le teigneux Glass.

On gardera aussi un oeil sur Michael Grabner, qui a chuté lourdement dans la bande pendant l'entraînement. L'Autrichien est tout de même resté sur la patinoire, mais semblait ébranlé.

En défense, Nick Holden, laissé de côté hier, a repris sa place dans les trois premiers duos, tandis que Kevin Klein, qui a multiplié les revirements, était en trop.

L'ambiance semblait morose sur la patinoire, la seule voix entendue étant celle d'Alain Vigneault, qui tentait de donner du tempo à la séance. Mais dans le vestiaire, les joueurs ont assuré ne pas se laisser abattre.

«Personne n'est plus dur que nous envers nous-mêmes, a rappelé l'attaquant Derek Stepan. On travaille très fort, mais on doit peut-être commencer à travailler plus intelligemment. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est peut-être simplement mental. On perd 2-1. Ils doivent gagner deux autres matchs. On sait qu'on doit être meilleurs dans tous les aspects, il n'y a aucun doute. Mais on est en bonne position et c'est loin d'être terminé.»

Il a aussi amplement été question de cette séquence de six défaites de suite des Rangers au Madison Square Garden en séries.

«Je regarde une seule chose, c'est que dans les séries 2017, on a une défaite. C'est un groupe différent, une équipe différente. On a mal choisi notre moment pour jouer un match ordinaire hier. Mais ceux qui disent qu'on ne veut pas assez compétitionner ne savent pas de quoi ils parlent. On va compétitionner, faire des ajustements et on jouera nettement mieux qu'hier.»