 Schwartz marque tard en troisième période et les Blues gagnent 

Jaden Schwartz a touché la cible alors qu'il restait 2 min 27 s à jouer en troisième période et les Blues de St. Louis ont battu le Wild du Minnesota 2-1, vendredi soir, pour prendre les devants 2-0 dans la série.

Dave Campbell Associated Press ST. PAUL, Minnesota

Lors d'une situation à quatre contre quatre, Schwartz a accepté une passe d'Alex Pietrangelo avant de décocher un tir des poignets précis par-dessus la mitaine de Devan Dubnyk. Avant d'effectuer son lancer, il s'est servi du défenseur Jonas Brodin comme écran.

Joel Edmundson a enfilé le but vainqueur des Blues, en prolongation, lors du premier match et il a de nouveau trouvé le fond du filet lors de la deuxième partie. Jake Allen a été efficace entre les poteaux et il a effectué 23 arrêts.

Zach Parise a marqué dans un deuxième match de suite, lors d'un avantage numérique de deux joueurs au second engagement, mais Dubnyk n'a pas réussi à supplanter son vis-à-vis devant le filet. Il a stoppé 20 lancers dans la défaite.

La série se transporte maintenant à St. Louis, où le troisième duel aura lieu dimanche.