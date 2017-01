Les Islanders congédient Jack Capuano

Les Islanders de New York ont congédié l'entraîneur-chef Jack Capuano et l'ont remplacé par le directeur général adjoint Doug Weight de façon intérimaire, a fait savoir mardi le directeur général, Garth Snow.

Capuano avait été nommé entraîneur-chef par intérim le 15 novembre 2010. Les Islanders lui avaient retiré cette étiquette le 12 avril 2011. Il venait de mener l'équipe à deux saisons consécutives de 100 points ou plus et à trois participations en séries.

> Mathias Brunet: Comme si Jack Capuano était à blâmer...

Il vient d'ailleurs au deuxième rang de l'histoire du club avec 482 matchs dirigés et 227 victoires. Il complète son séjour à la barre des Islanders avec une fiche de 227-191-64. Seuls Claude Julien, Joel Quenneville et Dave Tippett dirigeaient leur formation respective depuis plus longtemps que Capuano.

Capuano s'était joint à l'organisation des Islanders lors de la saison 2005-06, à titre d'entraîneur adjoint. Il a ensuite été nommé entraîneur-chef des Sound Tigers de Bridgeport en avril 2007. En quatre saisons dans la Ligue américaine, il a compilé une fiche de 133-100-22.