Alex Galchenyuk et Andrew Shaw de retour ce soir

Alex Galchenyuk et Andrew Shaw, tous deux blessés depuis le mois de décembre, seront en uniforme ce soir au Centre Bell, au moment où le Canadien va accueillir les Rangers de New York.

À l'entraînement du matin, Galchenyuk était de retour à sa position habituelle de premier centre, entre Max Pacioretty et Alexander Radulov. Shaw, lui, a patiné à bord du deuxième trio, avec Phillip Danault et Paul Byron.

« C'est sûr que j'ai hâte à ce soir, c'est excitant, a fait savoir Galchenyuk ce matin à Brossard. On ne sait jamais comment on se sent tant qu'on n'a pas mis les patins sur la glace pour un match, mais je suis confiant. Je me sens comme si c'était le premier match de la saison. »

Galchenyuk, blessé au genou droit depuis le 4 décembre lors d'un match à Los Angeles, aura donc raté les 18 derniers matchs de son équipe.

Dans le cas de Shaw, victime d'une commotion cérébrale le 12 décembre lors d'un match au Centre Bell contre les Bruins de Boston, c'est 14 matchs d'absence au compteur depuis cette malchance.

« Ce fut de toute évidence très frustrant que d'avoir à attendre tout ce temps à l'écart des autres, a expliqué Shaw. Ce fut difficile, mais ce n'est pas quelque chose qui va changer mon style de jeu. Je vais continuer à jouer de la même façon. »

Le Canadien a de plus laissé savoir qu'Andrei Markov n'est plus en mesure de patiner, lui qui avait pourtant repris l'entraînement de manière limitée avec le reste du groupe la semaine dernière. Le vétéran défenseur semble donc avoir subi un recul dans sa progression, lui qui est à l'écart du jeu depuis le 17 décembre en raison d'une blessure à l' aine.

« Y'a pas eu de recul, on aurait pensé qu'il aurait été en mesure d'améliorer sa condition, mais on doit attendre encore », a tenu à préciser l'entraîneur Michel Therrien. Le club a de plus expliqué que David Desharnais poursuit son entraînement, mais en solitaire seulement.