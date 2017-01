Carey Price confronté à son passé

Les plus vieux se souviennent peut-être de ce film de Superman, datant du début des années 80, où le superhéros devient soudainement vulnérable après avoir perdu tous ses superpouvoirs. Le héros ne vole plus, il n'est plus capable de soulever des voitures ou de tordre des mitraillettes en deux. Il est juste humain.

C'est une histoire qui ressemble un peu à celle de Carey Price. Le Carey Price du moment. Parce que depuis décembre, le gardien du Canadien a des allures de simple humain, lui aussi.

Après le match de jeudi soir au Minnesota, une rince de 7-1 face au Wild, l'entraîneur-chef Michel Therrien a tenu à dire qu'il n'était pas inquiet pour son gardien. Malgré l'optimisme affiché par le coach, les récentes performances du numéro 31 sont tout de même source d'inquiétude. Elles devraient l'être, en tout cas.

Price, à ses sept derniers départs, a une fiche de 2-3-2 et il a accordé 26 buts lors de cette série, pour un taux d'arrêts qui se chiffre à ,881. Il faut remonter à la saison 2008-2009, la pire saison de sa carrière au chapitre des chiffres, pour retrouver une séquence aussi difficile.

Ces chiffres ne sont pas ceux auxquels il a habitué le monde du hockey depuis sa saison magique de 2014-2015. Les sept buts de jeudi soir, c'est une première pour lui depuis 2013. Sept buts, c'est aussi très près de la pire performance de sa carrière, une soirée de huit buts qu'il avait offerte aux Bruins de Boston en 2011.