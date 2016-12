 Le Lightning revient de l'arrière et bat le Canadien en prolongation 

Le Lightning de Tampa a ainsi comblé un écart de deux buts, pour finalement se sauver avec une victoire de 4-3 acquise en prolongation, mercredi soir au Amalie Arena.

Le Canadien avait pourtant une solide avance de deux buts après 40 minutes, mais des buts de Hedman, Palat et puis Johnson en prolongation ont tout changé.

La défaite, une troisième de suite pour le CH, n'a pas plus du tout à Michel Therrien, qui a décrié un manque d'effort en fin de soirée.

«On est les coupables, a dit le coach montréalais au terme du match. C'est un manque d'effort, on n'a pas joué avec assez de désespoir. C'est inacceptable en ce qui me concerne.»

L'entraîneur du Canadien, invité à préciser sa pensée sur ce manque d'effort, n'a pas voulu en rajouter. «J'ai dit ce que j'avais à dire», s'est-il contenté d'ajouter.

C'est assurément un résultat fort décevant pour le Canadien, qui avait pourtant ce match bien en main.

Alexander Radulov avait d'ailleurs été le premier à marquer, en première période. Un but avec des allures de cadeau, provoqué par une très mauvaise sortie du gardien du Lightning, Andrei Vasilevskiy. Pour Radulov, il s'agissait d'un premier point en sept matchs.

Le Lightning a ensuite répliqué avec un jeu parfait, menant au 10e de la saison de Tyler Johnson, mais cette joie locale fut de courte durée. À peine trois minutes plus tard, Shea Weber a redonné une avance d'un but au Canadien avec son neuvième de la saison. En deuxième période, Chris Terry, que l'on n'attendait guère, s'est manifesté avec son deuxième de la saison.

Pendant que le gardien du Lightning s'avérait tout ce qu'il y a de plus ordinaire, le gardien d'en face, Carey Price, avait l'air de Carey Price au cours des deux premières périodes. Particulièrement en deuxième période, quand il a volé un but à Ondrej Palat à sortant le bâton à la dernière seconde.

Mais le Lightning a enfilé les trois derniers buts du match, dont celui de Tyler Johnson à 1:36 de la prolongation, sur une rondelle qui a possiblement dévié sur le bâton de Nathan Beaulieu.

Le Lightning, déjà privé de joueurs d'importance en Steven Stamkos, Ryan Callahan et Ben Bishop, tous blessés, a de plus dû se débrouiller sans son troisième marqueur, Valtteri Filppula. L'attaquant a été rayé de la formation après avoir raté une rencontre d'équipe plus tôt en journée.

Le prochain match du Canadien aura lieu également en Floride, jeudi soir, face aux Panthers à Sunrise.