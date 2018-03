Séries de la LHJMQ: la première à l'Armada

Laissé seul en territoire neutre, le capitaine de l'Armada a accepté la passe de Michael Kemp et a battu Mathieu Marquis dans la partie supérieure du filet grâce à un tir des poignets décoché du haut du cercle des mises en jeu.

Grâce à cette victoire à l'arraché, l'Armada a pris les devants 1-0 dans la série. Les deux équipes croiseront le fer de nouveau vendredi soir, au Centre d'excellence Sports Rousseau.

En plus d'inscrire le but victorieux, Alain a ouvert la marque en première période, en plus de récolter une mention d'assistance pour l'Armada, qui a connu beaucoup de difficultés face à l'une des pires équipes du circuit Courteau. Alex Barré-Boulet a pour sa part touché la cible et s'est fait complice d'Alain sur le premier but de l'équipe.

Émile Samson a repoussé 18 des 20 tirs dirigés vers lui dans la victoire.

Yan Dion et David Henley ont répliqué du côté des Foreurs, qui ont donné du fil à retordre aux favoris de la série. Marquis a été flamboyant du côté des visiteurs, bloquant 43 rondelles.

Un match surprenant pour l'Armada, qui a terminé la saison au sommet du classement général en vertu de leur fiche éloquente de 50-11-7 et 107 points.

Alors que leur coéquipier Drake Batherson purgeait une punition de deux minutes, les hommes de Joël Bouchard en ont profité pour s'inscrire au pointage.

Alain a d'abord donné les devants à l'Armada 1-0. Barré-Boulet, qui avait réussi à se frayer un chemin entre les deux défenseurs, a tenté un premier tir, bloqué par le gardien adverse. Posté derrière le filet, Alain a bondi sur le retour et a battu de vitesse Marquis, du côté droit.

Moins de deux minutes plus tard, Barré-Boulet est revenu à la charge, doublant l'avance des siens. Après avoir durement bataillé le long de la rampe, Barré-Boulet a décoché un tir qui a touché le défenseur Ivan Kozlov et a ensuite profité de son propre retour pour inscrire son premier but des séries éliminatoires.

Dion a toutefois surpris les locaux en réduisant l'écart 2-1 tout juste avant de retraiter au vestiaire pour le premier entracte.

Marquis a multiplié les arrêts-clés au deuxième engagement, fermant la porte aux joueurs de l'Armada à 18 reprises. Il a notamment frustré Batherson d'un arrêt de la mitaine dans les dernières secondes, alors qu'il tentait de dévier un tir.

David Henley a couronné les efforts du gardien de la troupe abitibienne en nivelant la marque 2-2, à 13:36 du troisième tiers, grâce à un plomb en provenance de la ligne bleue.

Avec 1:39 à faire, les Foreurs ont bénéficié d'une chance en or pour prendre les devants, alors que Batherson se trouvait au cachot pour bâton élevé. Samson fut toutefois sauvé par ses poteaux dans les dernières secondes de jeu, suite au tir de David Noël.

C'est toutefois Alain qui a eu le dernier mot en prolongation, en faveur de l'Armada.