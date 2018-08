 Tiger Woods: 2018 est «l'une de mes meilleures saisons» 

L'ancien roi incontesté du golf Tiger Woods a présenté jeudi la saison 2018 comme «l'une de ses meilleures» après avoir réussi un convaincant retour au premier plan, à 42 ans, et malgré quatre opérations au dos entre 2014 et 2017.

«C'est l'une de mes meilleures saisons, quand on prend en compte que je ne savais pas ce que j'allais pouvoir faire, je n'en avais absolument aucune idée», a rappelé Woods à la veille du coup d'envoi du Championnat Dell Technologies, deuxième des quatre épreuves de fin de saison qui débute inhabituellement un vendredi, lundi étant férié aux États-Unis.

«Le fait d'être arrivé à ce stade de la saison est vraiment très enthousiasmant pour moi», a constaté le joueur aux 14 titres du Grand Chelem.

«L'avenir est radieux pour moi, car il y a un an ce n'était pas le cas, je ne savais pas ce que je pouvais espérer. Maintenant, je sais que l'avenir est en quelque sorte prometteur», a ajouté le «Tigre».

S'il ne s'est pas imposé cette année sur le circuit de la PGA, Woods a flirté à plusieurs reprises avec la victoire.

Il a terminé en deuxième place du Championnat Valspar en mars et surtout du Championnat de la PGA début août. Il est également brièvement passé en tête de l'Omnium britannique lors de la quatrième ronde en juillet avant de terminer en sixième place.

Il a fait un bond impressionnant au classement mondial - du 674e rang en janvier au 26e désormais -, et a obtenu son billet pour les séries de fin de saison pour la première fois depuis 2013 et devrait, sauf incroyable surprise, être sélectionné mardi pour la Coupe Ryder qui aura lieu à la fin septembre en France.

Woods ne désespère pas d'ajouter un 80e titre de la PGA à son palmarès avant la fin de la saison.

«L'important pour moi est d'être dans la course et de me retrouver pour les neuf derniers trous d'un dimanche avec une chance de victoire», a-t-il assuré.

«Il faut se donner des chances de gagner, comme je l'ai fait plusieurs fois cette année, j'en ai tiré de nombreux enseignements», a conclu Woods.