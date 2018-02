 Mark Calcavecchia remporte le Championnat de Boca Raton 

Après avoir dominé les rondes du week-end, Calcavecchia a commis un boguey au 16e trou et a terminé avec une série de normales au deux derniers trous. Il a finalement fini sa journée de travail avec une carte de 70 (moins-2), deux coups devant Langer, sur le parcours The Old Course du Club de golf Broken Sound.

Langer a également disputé une ronde de 70. À égalité en tête suite au boguey de Calcavecchia au 16e trou, Langer a dégringolé au 17e trou lorsqu'il a envoyé son coup roulé à la droite du vert. L'Allemand, qui avait décroché le titre du tournoi en 2010, a conclu sa ronde finale avec un boguey au dernier trou.

À 57 ans, Calcavecchia a terminé le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-16. Le vainqueur a remporté ses trois derniers titres sur le circuit des Champions en 2015. Il a décroché l'Omnium britannique en 1989, un de ses 13 titres remportés sur le circuit de la PGA.

Langer, âgé de 60 ans, a récolté sept titres, dont trois d'entre eux étaient des tournois majeurs, la saison dernière.

Fred Funk s'est hissé au troisième rang en vertu d'une ronde de 67. David Toms a terminé'au quatrième rang, à moins-12.

Le Canadien Rod Spittle, qui a remis une carte de 69, soit son meilleur résultat du tournoi, a terminé au 56e rang.