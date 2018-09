Alouettes: le fils de Tracy Ham veut faire sa place

«Je me souviens d'une occasion où j'avais regardé un match assis dans les hauteurs du stade. Je devais avoir 3 ans. Après le match, j'étais descendu dans le vestiaire, j'avais pris le casque de mon père et j'étais retourné sur le terrain pour m'amuser. Ce souvenir est clair dans mon esprit, mais c'est tout ce dont je me souviens», a raconté le jeune joueur de 22 ans, hier.

Ham, un demi défensif qui fait actuellement partie de l'équipe de développement des Alouettes, est arrivé à Montréal la semaine dernière. Même si son paternel a disputé quatre bonnes saisons avec les Alouettes, le jeune homme ne s'attend à aucun traitement de faveur de la part de sa nouvelle équipe.

«Je sais que je devrai tracer mon propre chemin, et c'est exactement ce que m'a dit mon père. C'est à moi de gagner mon poste. La carrière qu'a connue mon père n'influencera nullement mon propre cheminement.»

Tracy Ham a joué 13 saisons dans la LCF (1987 à 1999), dont les quatre dernières à Montréal. Anthony Calvillo a souvent dit qu'il avait appris beaucoup de Ham alors qu'il était son réserviste.

Ham a notamment remporté la Coupe Grey avec les Stallions de Baltimore, en 1995, et il a été nommé joueur par excellence de la finale. Il a été intronisé au Temple de la renommée du football canadien en 2010.

Séjour avec les Argos

Ham était au domicile familial à Atlanta lorsqu'il a reçu un appel des Alouettes. La recrue avait toutefois passé du temps au sein des Argonauts de Toronto plus tôt dans l'année. Jim Popp était le DG des Stallions lorsqu'ils ont gagné leur championnat, en 1995.

«J'ai signé un contrat avec Toronto en janvier et j'ai participé à leur minicamp. Mais j'ai subi quelques petites blessures et l'équipe a décidé de me libérer. Je suis donc retourné à Atlanta, j'ai pris le temps de bien guérir, et me voici à Montréal.»

Ham a également profité de cette période afin de recevoir quelques enseignements de son père.

«On a regardé un tas de matchs de la LCF ensemble et il m'a donné plusieurs conseils. On a particulièrement étudié les tracés des receveurs durant d'innombrables heures.»